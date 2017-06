DF vil gøre det muligt at donere sin nyre anonymt

Et flertal i Det Etiske Råd er torsdag kommet med en ny anbefaling om, at det skal være muligt for myndige personer at kunne donere sin nyre anonymt. Fra politisk side er der også opbakning til at gøre det muligt.

Politikerne vil senere på sommeren mødes og drøfte anbefalingerne, og Dansk Folkeparti vil fremsætte et beslutningsforslag om at gøre anonym nyredonation fra en levende donor mulig.

- Vi har tidligere hørt om mennesker, der gerne vil redde menneskeliv ved at donere den ene nyre. Vi skal ikke se personer, der opretter venskaber kun for at kunne donere en nyre. Det kan medføre penge under bordet.

- Derfor skal vi have en lovgivning, der sikrer, at man kan give en nyre, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

Sidste år fik 154 danskere en nyre fra en død donor, mens 109 fik fra en levende person. Anonym donation af nyrer fra levende personer er ikke forbudt i dag, men af forskellige grunde praktiseres det ikke.

Det Etiske Råd påpeger i anbefalingen, at det blandt andet skal sikres, at donoren informeres om helbredsmæssige risici og gennemfører en helbredstest.

Donationen må heller ikke kunne blive kommerciel, men donoren må gerne modtage kompensation, anbefaler rådet. Liselott Blixt mener dog ikke, at der skal være kompensation.

- Vi skal overhovedet ikke have penge med i spillet. Det skal være altruistiske årsager, der gør, at man vil give en nyre væk - præcis som pårørende gør det i dag, siger hun.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, er tilfreds med den nye anbefaling, men partiet afventer den politiske drøftelse, inden de tager endeligt stilling til spørgsmålet.

- Jeg synes, at det er interessant og spændende, og jeg tror, at det bliver en retning, vi skal bevæge os i.

- Det kræver, at vi laver nogle rammer, som gør, at donoren har sikkerhed for det, som kan sikres i forhold til helbred og de juridiske aspekter, siger han.

Han afviser som udgangspunkt ligeledes, at økonomisk kompensation kan komme på tale.