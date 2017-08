DF vil flytte Sundhedsstyrelsen og Energitilsynet til provinsen

600 ansatte i Sundhedsstyrelsen og 50-100 ansatte i Energitilsynet kan godt allerede nu forberede sig på at skulle skifte arbejdslivet i hovedstaden ud med et skrivebord i provinsen.

DF's folketingsmedlemmer mødes til sommergruppemøde i Sorø i disse dage.

Og det er i den forbindelse, at partiet kommer med et udspil, der sætter turbo på planerne om at flytte flere statslige arbejdspladser væk fra København.

- Vi skal have Danmark bedre bundet sammen og spredt noget af den vækst, vi ser i København, ud til andre steder i landet, siger DF's gruppeformand Peter Skaarup til avisen.

- Derfor foreslår vi helt konkret, at Sundhedsstyrelsen og Energitilsynet flytter fra København til provinsen allerede i år.

I oktober 2015 præsenterede Lars Løkke Rasmussens Venstre-regering en plan for udflytning af i alt 3900 statslige arbejdspladser.

Den plan er stort set eksekveret, og VLAK-regeringen har ambition om at tage endnu et udflytningsskridt i 2018. Men ifølge Skaarup og Dansk Folkeparti er der slet ingen grund til at vente til næste år.

- Det tager tid at få rullet en sådan noget ud. Der er mange mennesker, som er involveret. Der skal søges nye ansatte til ledige stillinger, der skal findes egnede lokationer.

- Det handler om at udvise rettidig omhu, så lad os komme i gang nu, siger Peter Skaarup.

DF-gruppeformanden vil ikke komme med bud på, hvor i provinsen Sundhedsstyrelsen og Energitilsynet bør placeres.

- Vi sætter ikke adresse på. Vi er ikke de rigtige til at vurdere, hvor det fagligt og logistisk er bedst at placere arbejdspladserne, siger Peter Skaarup.

I forbindelse med regeringens udflytningsplan fra 2015 er cirka 100 ansatte i Sundhedsstyrelsens afdeling for patientsikkerhed allerede flyttet til Aarhus.

Hvis resten af styrelsen, som er delt op i tre mindre enheder, følger trop til provinsen, betyder det en udflytning af yderligere 600 årsværk.