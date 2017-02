DF vil drøfte udhuling af dagpenges værdi med partierne

- Vi kunne se på skævvridningen fra 2012 med skatteaftalen, som sænkede den procentvise stigning af dagpenge. Det gjorde S-R-SF-regeringen sammen med Venstre og De Konservative, siger Bent Bøgsted.

- Det er med til at udhule dagpengene. Det kunne vi gøre først. Så ville faldet ikke være så stort. Det er rimeligt, at vi ser på, om dagpengene har fulgt med tiden. Eller om der skal ske noget nyt.

Bent Bøgsted henviser til, at skattereformen fra 2016 til 2023 hæver dagpenge og andre offentlige ydelser mindre end før.

Mange ledige tegner private forsikringer mod arbejdsløshed, så de får flere penge, hvis de mister deres arbejde, mener DF's arbejdsmarkedsordfører.

Spørgsmål: - Er det blevet mindre attraktivt at være medlem af en a-kasse?

- Nej. Jeg vil stærkt anbefale, at man melder sig ind i en a-kasse, når man er på arbejdsmarkedet. Det er stadig en fordel at få dagpenge, frem for at man måske skulle have kontanthjælp eller slet ikke ingenting, siger Bent Bøgsted.

Vismændene i det Økonomiske Råd viste i 2014, at dagpenge dækker stadig mindre af lediges tidligere løn. Desuden kan ledige nu højst få dagpenge i to år - halvt så længe som før.

Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører frygter dog ikke, at ledige forsager dagpenge.

- Jeg tror ikke, at flere melder sig ud af a-kassen, fordi der er to års dagpenge. Vi har stadig en af de længste dagpengeperioder i verden. Det er helt i orden, hvis folk tegner ekstra forsikringer, mener Bent Bøgsted.