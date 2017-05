DF vil betale pensionsreform med lavere ydelser til udlændinge

Regeringens beslutning om at opgive forsøget på at få danskerne til at arbejde endnu længere, end det allerede er aftalt, betyder ikke, at debatten om pensioner er slut på Christiansborg.

Omkring 750.000 personer sparer slet ikke, eller ikke nok, op til deres pension. Og dertil kommer, at det for visse grupper af lønmodtagere ikke kan svare sig at spare op på grund af modregning i ydelser.

Der er derfor god grund til at justere pensionssystemet, mener Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen.

- Selvfølgelig skal det kunne betale sig at spare op til pension. Ellers har vi en kæmpestor udfordring, siger han.

- Udfordringen er især med dem, der har været delvist beskæftiget og har en mindre arbejdsmarkedspension i forhold til modregningsregler.

- Det bliver vi nødt til at finde en løsning på, så vi ikke får et system, hvor folk begynder at spekulere i, om det kan betale sig at spare op til pension.

DF vil finde pengene til ændringerne ved at indføre flere krav om, at udlændinge skal have boet i Danmark i en vis årrække for at optjene ret til velfærdsydelser.

- Det har vi gjort med kontanthjælp. Nu skal man have opholdt sig i Danmark i seks år for at få fuld kontanthjælp. Det kunne man også gøre med andre velfærdsydelser, siger René Christensen.

- I stedet for at give høje ydelser til europæere og flygtninge og indvandrere, kunne man bruge pengene på nogle skatteregler for at man bliver længere tid på arbejdsmarkedet.

Da Venstre var alene i regering, foreslog partiet dels en tvungen opsparing for alle, også selvstændige og modtagere af overførselsindkomst.

Og dels et skattefradrag designet til at sikre, at alle lønmodtagere får en gevinst ud af at spare op. Det samlede udspil til styrket pensionsopsparing var beregnet til at koste knap to milliarder kroner i 2020.

Jacob Jensen, der er finansordfører for regeringspartiet Venstre, oplyser, at optjeningsprincipper bestemt er noget, der er i spil.

Men det ændrer ikke ved, at der er færre penge at gøre godt med, når pensionsalderen ikke skal stige, understreger han.

- Det (at udbrede optjeningsprincipperne, red.) kunne man jo have gjort alligevel. Så kunne vi have fået både det ene og det andet, siger Jacob Jensen.

- Alt andet lige er det klart, at når man tager et element ud - som at øge pensionsalderen, er der færre midler, siger han.