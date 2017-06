DF vil adskille mindreårige ægtepar ved lov

Dansk Folkeparti vil efter sommerferien fremsætte et forslag, som hvis det bliver vedtaget, kan komme til at betyde, at ægtepar, hvor den ene er mindreårig, bliver forbudt i Danmark.

- Hver gang et ægtepar, hvor den ene er mindreårig, kommer til Danmark, så skal de i alle tilfælde skilles ad uden undtagelse. Punktum. Det er ganske enkelt, lyder Martin Henriksen.

Udmeldingen kommer, mens debatten om adskillelse af unge flygtningekvinder under 18 år fra deres ældre ægtefæller på asylcentre kører på højtryk med integrationsminister Inger Støjberg (V) i centrum.

DF's forslag om et totalt forbud mod at give husly til unge under 18 år, som er gift, når de søger asyl i Danmark, vil støde frontalt sammen med konventionerne, erkender integrationsordføreren.

Om nødvendigt er Martin Henriksen dog indstillet på at bryde konventionerne:

- Selv hvis det så kræver, at man bryder med konventionerne, skal man så ikke netop gøre det i en sag, der handler om selve vores syn på kvinder og børn, der bliver gift i en meget ung alder?, spørger han.

- Det må vel være sådan, at vores værdier og lovgivning i Danmark står over alle andre hensyn på så vigtigt et område

DF har tidligere har fremsat et beslutningsforslag med samme indhold. Dengang stemte Socialdemokratiet imod.

- Og det vil vi gøre igen, for ikke alene er et totalforbud i strid med konventionerne, siger integrationsordfører Mattias Tesfaye (S) til Jyllands-Posten.

- Det er efter vores opfattelse også i strid med dansk lovgivning og forvaltningsskik. I Danmark er vi enige om, at folk skal have lov at sige deres mening, hvis de udsættes for indgreb fra det offentliges side - den såkaldte partshøring, og den vil jo ikke finde sted ved et entydigt forbud.