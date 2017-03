DF-viceborgmester i Herning genopstiller ikke efter stress

- Det hele bunder i, at jeg har været syg med stress. Hvis jeg fortsætter, som jeg altid har gjort, ender jeg med en ny sygemelding, og det vil jeg ikke. Både for mig selv og min familie, siger han til avisen.

- Og de, der har stemt på mig, er heller ikke tjent med, at de har en politiker, som er sygemeldt eller arbejder på lavt blus for evigt. Så jeg har været nødt til at skære noget væk, og det blev så byrådet.

Dennis Flydtkjær kom i vælten under diskussionen om placeringen af den nye politiskole i det vestlige Danmark.

Viceborgmesteren høstede en del kritik for politiskolens endelige placering i Vejle - også selv om han i forløbet op til gik imod partilinjen og argumenterede for at få politiskolen til Herning.

DF'eren understreger, at han ikke trækker sig af frygt for at miste sit mandat. Men han erkender, at han muligvis havde stået til lidt af en vælgerlussing.