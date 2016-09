Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, undrer sig over, at Storbritanniens kommende EU-kommissær, Julian King, ser skeptisk på en dansk parallelaftale om det europæiske politisamarbejde, Europol.

DF undrer sig over EU-melding om særaftale til Europol

- Det er en højst besynderlig melding fra den britiske kommissær. Storbritannien har brug for alle de venner, de kan finde i EU for at sikre en ordentlig aftale. Danmark er et af de få lande, der vi hjælpe Storbritannien, siger Kenneth Kristensen Berth.

Mandag afviste Julian King i EU-Parlamentet, at Danmark let får en parallelaftale om Europol. Danmark har en "protokol 22", altså en særaftale om at vælge hvad Danmark deltager i. Vælgerne afviste aftalen ved EU-folkeafstemningen, påpegede Julian King.

Kenneth Kristensen Berth vil kun lade danskerne stemme om Europol ved en ny folkeafstemning, hvis Folketinget først vedtager, at Danmark forlader Schengen-samarbejdet om EU's grænsekontrol.

Spørgsmål: Men det er vel helt urealistisk?

- Venstre og Socialdemokraterne er åbenbart optaget af at aflevere nøglerne til Danmark nede på (EU-Kommissionens formand Jean-Claude) Junckers kontor. Vi er opsat på at have fuld kontrol over grænsen, siger Kenneth Kristensen Berth.

Han afviser, at DF førte vælgerne bag lyset om, at Danmark kunne få en parallelaftale om Europol med et fingerknips efter et nej ved folkeafstemningen.

- Det handler jo alt sammen om vilje. Der ligger en EU-aftale med Norge, som efter min mening bare kunne kopieres i morgen. Så kunne vi forhandle videre med EU om, at vi på længere sigt kan få nogle bedre betingelser, siger Kenneth Kristensen Berth.

- Det er afgørende, at vi helst ikke falder ud af Europol.

Det er formelt migrationskommissær Dimitris Avramopoulos, der i øjeblikket behandler Danmarks anmodning om en parallelaftale.