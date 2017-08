DF tror regeringen vil stemme for et burkaforbud

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, vurderer, at regeringen ender med at stemme for.

Mens De Konservative er for og Liberal Alliance imod, er Venstre splittet internt i partiet.

Burkaforbud eller ej. Det er en hovedpine for VLAK-regeringen i øjeblikket. Især for Venstre.

Der er ham og DF, som til efteråret vil fremsætte beslutningsforlaget om et forbud mod de muslimske klædedragter burka og niqab.

- Venstre er ved at rykke sig. De diskuterer internt, om de skal ændre holdning og stemme for et forbud mod heldækkende dragter som burka og niqab i det offentlige rum.

- Det siger Venstre åbenlyst, og jeg kan ikke tolke det på andre måder, end at de er ved at rykke sig i vores retning, siger Martin Henriksen.

- Vi har aldrig været tættere på et forbud mod nogle af de muslimske symboler, der er kvindeundertrykkende, og som deler mennesker op i rene og urene.

- Det er godt, og selv om den ikke er hjemme endnu, så tror jeg, at det største regeringsparti rykker i den rigtige retning, siger DF'eren.

Hos Venstre er udlændinge- og integrationsordfører, Marcus Knuth, tilhænger af et forbud. Han håber at få folketingsgruppen med på vognen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ville i sidste uge i forbindelse med partiets sommergruppemøde kun sige, at debatten i Venstre om et burkaforbud "er sat i bevægelse".

Tirsdag lød det fra De Konservative, at partiet vil presse regeringen til et forbud.

- Det er ikke afgørende, om det er 100 eller 1000 kvinder, der bærer burka eller niqab.

- En kvinde, der bliver undertrykt, er en kvinde for meget, sagde De Konservatives gruppeformand, Mette Abildgaard, i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Nyborg.

- Vi vil øge presset internt i regeringen. Det er en vigtig prioritet for os, sagde hun.

Emnet er ganske aktuelt igen, efter at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har blåstemplet, at den belgiske stat må lovgive imod, at folk har beklædning på, der dækker ansigtet.