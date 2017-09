DF tror på at regeringen lader grænsekontrol fortsætte

Det siger Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, efter at EU's migrationskommisær, Dimitris Avramopoulos, onsdag udtalte, at de interne grænsekontroller i EU skal være slut om to måneder.

Det betyder også, at grænsekontrollen mellem Danmark og Tyskland skal slutte senest 12. november.

Men grænsekontrollen kommer til at fortsætte, slår Kenneth Kristensen Berth fast.

- Inger Støjberg har sagt, at det til syvende og sidst er Danmark selv, der beslutter, om grænsekontrollen skal være der eller ej. Og når hun siger det, må regeringen jo også levere, siger han.

- Så må man bede den græske kommissær pakke sydfrugterne og konstatere, at det er et ønske, ikke bare i Danmark, men også i andre lande, at grænsekontrollen skal fastholdes.

Sverige, Norge, Tyskland og Østrig har også indført midlertidig grænsekontrol som følge af migrationskrisen.

Det betyder blandt andet, at man siden 4. januar sidste år har skullet vise id for at komme frem og tilbage over Øresund mellem Danmark og Sverige.

Det har også gjort togturen længere, hvilket særligt har påvirket de pendlere, som arbejder i enten Sverige eller Danmark.

Derfor er det kun en glædelig nyhed, at grænsekontrollen forsvinder, siger Sophie Hæstorp Andersen (R), som er regionsrådsformand i Region Hovedstaden og næstformand i Greater Copenhagen.

- Grænsekontrollen er en kæmpe barriere for det fælles arbejdsmarked og de mennesker, der hver dag pendler over Øresund, siger hun.

- Jeg vil sende det klare signal til Folketinget: Drop nu den grænsekontrol og indgå i reel dialog med Sverige, Tyskland og Norge om, hvordan vi bedst beskytter de danske grænser.

Danmark indførte grænsekontrol ved den tyske grænse 4. januar sidste år. Den er siden forlænget flere gange og står nu til at udløbe 12. november.