DF tilfreds med Thyra Franks beklagelse af plejehjemssager

- Det er godt, at ældreministeren skærer tydeligt igennem uden nogen vævende snak og beklager det, der foregik på plejehjemmet Lotte.

DF stiller sig tilfreds med ældreminister Thyra Franks (LA) beklagelse af sin håndtering af de sager, der er kommet frem om hendes tid som forstander for plejehjemmet Lotte.

- Sagen er ryddet af bordet for vores vedkommende. Nu ser vi fremad, siger ordføreren.

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har i sidste uge afkrævet konkrete svar fra ældreministeren og en "klar afstandtagen" fra den praksis, der var på plejehjemmet Lotte i hendes tid som forstander.

Tirsdag aften er Thyra Frank så kommet med en beklagelse i en skriftlig kommentar.

- Jeg er ked af, hvis bemærkningerne om arbejdspladsvurderinger i min bog har givet indtryk af, at jeg ikke har taget arbejdsmiljøet på plejehjemmet Lotte alvorligt, skriver ministeren blandt andet.

Og den beklagelse er Jeppe Jakobsen tilfreds med. Han fortæller samtidigt, at det var vigtigt for ham at komme med kritikken.

- Det er vigtigt, at en minister respekterer den lovgivning, som vi vedtager i Folketinget. Vi synes, at der var blevet slået tvivl om den praksis, som ministeren havde stået for på plejehjemmet Lotte.