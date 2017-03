Med VLAK-regeringen havde DF håbet at vende tilbage til "de gode gamle dage" i 00'erne, hvor de var eneste støtteparti til en borgerlig regering. Men forholdet til regeringen lader meget tilbage at ønske, lyder det fra DF-toppen. Arkivfoto.

DF til VLAK: Loyalt støtteparti kræver loyal regering

Hvis regeringen vil have et godt samarbejde med sit støtteparti, skal den gøre to ting: Tale pænt om partiet og inddrage det i sine udspil, før de kan læses i aviserne.

På tirsdag er det 100 dage siden, trekløverregeringen blev dannet. Den blev modtaget med glæde af DF, der så frem til at genindtage rollen som eneste støtteparti til en borgerlig regering.

- Vi troede, at det ville blive ligesom i de gode gamle dage i 00'erne, men sådan kom det desværre ikke til at gå, siger næstformand Søren Espersen.

Det knap halvandet år, Venstre nåede at være alene i regering, var præget af forvirring og uenighed, uddyber han. Men forventningsglæden blev ikke forløst. Regeringen forsømmer at inddrage DF, fortsætter Espersen:

- I 00'erne spillede regeringen ikke noget ud, som den ikke først havde drøftet med os. I dag må vi læse om regeringens planer i aviserne. Det er nærmest "take it or leave it".

Det er ikke alene frustrerende for støttepartiet - det risikerer også at ramme regeringen selv, når den aldrig kommer igennem med sine udspil, pointerer gruppeformand Peter Skaarup:

- Man får jo det indtryk, at regeringen ikke er herre i eget hus.

DF-spidserne slår også ned på de angreb, regeringen i deres optik har sat ind mod støttepartiet.

- Regeringen skildrer os som nogen, der bare vil køre rundt i hestedroscher dagen lang. Man udstiller os som et meget, meget bagstræberisk parti. Det er ikke fair, siger Espersen.

Næstformanden henviser til LA-leder Anders Samuelsens kommentar om, at DF bremser udviklingen ved at modsætte sig kørselstjenesten Uber.

Og Venstres næstformand, Kristian Jensen, løftede ikke stemningen, da han i et interview med Berlingske talte imod grænsekontrol og for retten til at gå med tørklæde.

- Det er uforståeligt, at man vil sparke til det parti, der holder en i regering, siger Espersen.

Men der skal som bekendt to til tango, og DF er ude med riven efter LA-ministrene Thyra Frank og Ole Birk Olesen. Sidstnævnte er ikke kompetent nok til jobbet som transportminister, lyder kritikken.

Det betyder dog ikke noget for samarbejdet med regeringen, mener Espersen:

- Vi skåner bestemt ikke nogen ministre. Det gjorde vi heller ikke i 00'erne, hvor vi var med til, at Lars Barfoed mistede sin ministerpost.

- Hvis man vil have et godt regeringsforløb, er det helt nødvendigt at være rigtig, rigtig god ved sit støtteparti. Så er man også sikker på loyalitet.

Spørgsmål: Ligger der en skjult trussel i det?

- Nej, Løkke er vores statsminister. Men hvis der skal gang i nogle politiske ting, må regeringen overveje at få en anden indgangsvinkel til os, siger Espersen.