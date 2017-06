DF til Støjberg: Stop med at rode rundt og lav om på loven

Mens rød blok beskylder udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) for at lyve over for Folketinget, så kan ministeren fortsat forvente opbakning fra blå blok.

Men udlændingeordfører Martin Henriksen (DF), mener, at Støjberg har rodet nok rundt i sagen og bør arbejde for en lovgivning, som kan forbyde det, han betegner som "barnebrude".

- Det gode ved at være lovgivere er, at vi kan lave loven om. Så det kan ministeren bare gøre, for DF står klar til at stemme for.

- Så hvis ministeren rent faktisk gør det, hun siger, at hun gerne vil, så er der et flertal i Folketinget, som vil forbyde barnebrude.

- Men ministeren oversælger sin politik, og det er derfor, hun har rodet sig ud i problemer, siger Martin Henriksen.

- Lad os nu forbyde barnebrude i stedet for at give venstrefløjen, ombudsmanden og de internationale konventioner en stilsigende accept, så vi rent faktisk i visse tilfælde har barnebrude på danske asylcentre.

- Vi afventer lovforslaget fra Støjberg, siger Martin Henriksen, der også er formand for Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Det er dermed ham, som fredag skal styre slagets gang, når Støjberg for andet gang er i et samråd om sagen.

Naser Khader, De Konservatives udlændingeordfører, kalder ligeledes sagen for rodet. Men der ikke er noget at komme efter i forhold til Støjberg. Hun sidder sikkert, mener han.

- Intet har ændret sig siden det første samråd 1. juni. Vi kommer bare til at køre i ring igen, siger Khader.

Det første samråd varede hele fem timer. Fredag er der en bagkant på to timer med start klokken 9.30.