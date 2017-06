DF-sundhedsordfører vil tilgodese små patientforeninger

Det kan være svært for en lille patientforening med et begrænset budget at sige nej til støtte fra en medicinalvirksomhed.

Derfor mener Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, at man skal gentænke den offentlige støtte til patientforeninger.

- Vi kan se på, hvordan vi fordeler tilskuddene fra staten. For mange små foreninger er det svært at bestå, fordi der stilles en række krav til at få udbetalt støtte.

- På den måde er der en skævvridning mellem de store og små, og den skal vi rette lidt op på, så vi sikrer, at de små foreninger kan fortsætte, siger hun.

Liselott Blixt mener dog som udgangspunkt ikke, at man skal forbyde foreningerne at samarbejde med medicinalindustrien.

- Hvis det drejer sig om en konference, så ser jeg ikke noget problem i, at medicinalindustrien er med til at betale, så længe der er åbenhed om det.

- Der er stor forskel på at give formanden en rejse til Bahamas eller være med til at oplyse om en bestemt sygdom, siger hun.

Flemming Møller Mortensen, der er sundhedsordfører hos Socialdemokratiet, mener heller ikke, at der som udgangspunkt er et problem i, at medicinalindustrien samarbejder med patientforeninger.

- Virksomhederne skal have lov til at hjælpe de patienter, de sælger medicin til. Omvendt er det problematisk, hvis industrien ser patientorganisationerne som et værktøj i deres iver efter at sælge flere produkter, siger han.

Flemming Møller Mortensen mener, at det i høj grad er op til foreningerne at lægge linjen.

- Organisationerne skal først og fremmest stå til regnskab for deres medlemmer. Så hvis de ønsker et tættere samarbejde med industrien, må de bære de konsekvenser, det måtte få.

- Men jeg synes, at det er vigtigt med åbenhed og transparens, ligesom når industrien deltager i efter- og videreuddannelsen af offentligt ansatte læger, siger han.

Paraplyorganisationen Danske Patienter har en regel om, at dens medlemmer ikke må modtage mere end fem procent af deres driftsbudget i støtte fra medicinalindustrien.