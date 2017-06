DF stemmer nej til at tildele statsborgerskab

Sådan lød det fra indfødsretsordfører Christian Langballe, da Dansk Folkeparti for nylig overraskede regeringen ved at opsige indfødsretsaftalen fra Folketingets talerstol.

- Vi kommer ikke til at stemme for og deltage i den fortsatte opløsning af Danmark.

Fredag understregede blå bloks største parti, at det for deres vedkommende er slut med at dele statsborgerskab ud.

Partiet stemte nej til at tildele nye statsborgerskaber. Også selv om udlændingene opfylder de kriterier, partiet selv har været med til at sætte i indfødsretsaftalen fra 2015.

Aftalen danner grundlag for, at Folketinget to gange årligt tildeler statsborgerskab via en særlov.

Dette halvår giver et flertal i Folketinget statsborgerskab til 2139 personer, der er oplistet med navns nævnelse lovforslaget.

Og det er alt for mange, mener Dansk Folkeparti, der er bekymret for, at Danmark grundlæggende vil forandrer sig, hvis Folketinget fortsætter med at tildele statsborgerskab i så store mængder.

Beslutningen fra regeringens støtteparti ændrer dog ikke på, at forslaget blev vedtaget med bredt flertal. Alle Folketingets partier undtagen Dansk Folkeparti stemte for.

Ingen ordfører fra partierne tog ordet fredag, men ved 1. behandlingen af forslaget kom Dansk Folkepartis beslutnings som en stor overraskelse for regeringen.

Venstres indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen sagde:

- DF er jo med i den aftale, vi har lavet om kriterierne for at få dansk statsborgerskab. Vi har jo strammet betingelserne ganske betragteligt.

Socialdemokratiet har presset på for at indgå et nyt forlig, så der igen kan komme ro og enighed om tildelingen af statsborgerskaber. Det er dog endnu ikke sket.

Derfor er der nu en usædvanlig splittelse i Folketinget om, hvem der skal være nye borgere i Danmark.