Dansk Folkepartis Peter Kofod Poulsen står fast på, at den nye politiskole skal placeres i en eksisterende bygning. Regeringen ønsker at opfører en nybygget politiskole i Herning.

DF står fast: Politiskolesag er pinlig for regeringen

Selv om det snart er 14 måneder siden, at et flertal bestående af blå blok og Socialdemokratiet blev enige om, at man ville have en ny politiskole, så er den fortsat ikke blevet placeret.

Ansvaret ligger hos regeringen, som står fast på en nybygget politiskole i Herning, mener Peter Kofod Poulsen:

- Regeringen foretager sig ikke noget i sagen. Regeringen står i stampe og burde lytte til flertallet i forligskredsen, der vil noget andet end en placering i Herning, siger Peter Kofod Poulsen.

Han afviser, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet burde opgive kravet om, at politiskolen i stedet opføres i en eksisterende tom bygning, som flere kommuner har tilbudt:

- Det her handler ikke om for eller imod Herning. Det handler, hvorvidt vi skal bruge en eksisterende bygning eller nybyggeri.

- Vi foretrækker en eksisterende bygning på grund af prisen og muligheden for hurtigere at uddanne betjente, siger Peter Kofod Poulsen.

Det er især tidsplanen i forhold til at have en politiskole klar til at uddanne nye betjente, som har skabt frustration hos Dansk Folkeparti.

I Rigspolitiets analyse hedder det dog, at der skal foretages store ombygninger for at gøre de eksisterende bygninger klar.

Derfor vurderer Rigspolitiet, at etableringstiden for et nybyggeri generelt ikke er længere end for til- og/eller ombygninger på de anførte ejendomme.

Undtagelsen er dog Holstebro, der har bygning, som ifølge Rigspolitiet kan være klar 11 måneder hurtigere end nybyggeri.

Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, står på sin side fast på, at politiet skal have nye bygninger. Han er til gengæld "fløjtende ligeglad" med, om politikerne placerer skolen i Herning, Trekantsområdet eller et tredje sted.

- Vi er blevet lovet en ny politiskole i Vestdanmark. Den skal være nybygget og leve op til krav om sikkerhed og faciliteter, siger Claus Oxfeldt.

Peter Kofod Poulsen afviser, at Dansk Folkeparti "har lovet nogen noget i denne sag".

- Det vi vil have, er en skole i eksisterende bygninger, fordi det giver langt bedre mening, at vi bruger nogen af dem, end at vi bygger et nyt glaspalads, siger DF-ordføreren.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) afviser torsdag at kommentere placeringen af politiskolen.