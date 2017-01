Dansk Folkepartis finansordfører, Rene Christensen, vil helst have en samlet aftale om boligskat, der også tager stilling til, hvad der skal ske med grundskylden frem til 2020. Regeringen har ikke lagt sit udspil frem, men den ønsker at fastfryse grundskylden frem til 2020. Arkivfoto.

Artiklen: DF skeptisk over for at fastfryse grundskyld i årevis

Prisen for at fastfryse grundskylden vokser til 2,3 milliarder kroner i 2020, viser tal fra Skatteministeriet.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, om nye beregninger fra Skatteministeriet over, hvad det vil koste at fastfryse grundskylden til og med 2020, sådan som regeringen har planer om.

For mens beløbet "kun" er 600 millioner kroner i 2017 - en fastfrysning, der allerede er besluttet - så vokser regningen år for år. I 2018 er det 1 milliard kroner, i 2019 1,6 milliarder og i 2020 2,3 milliarder.

Beløbene er udtryk for "det samlede provenutab efter tilbageløb", hvilket vil sige penge, der ville være til rådighed på finansloven, hvis boligejerne betalte grundskyld som ellers planlagt.

René Christensen er ikke overrasket over tallet. Og DF vil ikke på forhånd sige ja til, at grundskylden skal fastfryses ud over 2017, understreger han.

- Det er store penge, der er i spil. Derfor er det vigtigt, at vi får løst hele opgaven, når vi skal mødes for at lave beskatningssystem for ejendomme, siger han:

- DF går ind for, at vi får lavet en holdbar løsning og gerne en bred løsning. Sådan så boligejerne ved, hvad de skal betale i skat, både i 2019, 2020 og fremover, så det ikke er noget, man skal diskutere fra finanslov til finanslov.

Tallene fra Skatteministeriet fremgår af et svar fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) til Folketingets skatteudvalg.

I et andet svar skriver ministeren, at regeringen først senere vil komme med forslag til, hvordan den vil finde penge til at fastfryse grundskylden.

Og det er afgørende for DF, hvordan det kommer til at se ud.

- Vi vil ikke sige ja til at bruge over to milliarder kroner, når vi ikke kender finansieringen, siger René Christensen.

Grundskylden er det ene af to elementer i den skat, boligejere betaler i dag. Den anden del, ejendomsværdiskatten, har været fastfrosset siden 2001. Grundskylden kan derimod stige, dog højst med med syv procent årligt.

I de seneste to finanslove har de borgerlige partier dog besluttet at fastfryse grundskylden. Og det er den fastfrysning, regeringen gerne vil forlænge, indtil et helt nyt boligskattesystem træder i kraft. Ifølge planen efter 2020.