DF ser stop for FN-flygtninge som afledningsmanøvre

Flygtningene, der tages via FN, er nemlig at foretrække, frem for dem der ankommer til grænsen, mener ordføreren.

Udmeldingen kommer, efter at nye tal fremskaffet af Jyllands-Posten viser, at Danmark rasler ned af listen over lande i Europa, når det kommer til at modtage asylansøgere.

- Det er en god nyhed. Og vi er glade for, at Danmark fremstår markant mindre attraktiv, end vi har gjort tidligere, siger ordføreren.

Trods tilbagegangen mener Dansk Folkeparti dog fortsat, at spontane asylansøgere er et stort problem. Og derfor mener partiet, at debatten om kvoteflygtninge er en afledningsmanøvre.

- Stoppet for FN-kvoteflygtninge er en afledningsmanøvre. Det forholder sig slet ikke til det egentlige problem, som er dem, der kommer af sig selv. Selv om det er nedbragt, så kommer der stadig 300 om måneden.

- Vi så gerne, at ministeren i stedet for at fokusere på de 500 fokuserede på det, der kunne rykke noget - et asylstop for dem, der søger spontant ved grænsen.

Kan antallet af spontane asylansøgere nedbringes til noget, der er nært nul, modtager Dansk Folkeparti gerne 500 flygtninge via FN's kvotesystem.

- Afviser man dem, der kommer af sig selv, så kan man tage de 500.

- I FN's system bestemmer man selv, hvem man tager. Vi kan tage dem, der er gode til sprog, har et arbejde eller en uddannelse, siger Martin Henriksen.

Han understreger, at det samme ikke gælder for EU's arbejde for at fordele de flygtninge, der ankommer til unionen.

- EU skal holde fingrene langt væk fra asylpolitikken og skal ikke begynde at fordele flygtninge.

- De mennesker, der kommer til Europa, er primært velfærdsmigranter, og EU skal ikke bestemme, om de skal ind i Danmark.

- Vi har været lodret uenige med regeringen, om hvorvidt vi skal tage flygtninge fra EU's fordeling, siger Martin Henriksen.