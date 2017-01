DF ryster på hovedet ad Løkkes Matador-tolkning

Løkke burde have talt om at sammenhængskraften er truet i stedet for kun at tale om økonomi, mener DF.

Spørgsmålet, der kunne lyde som noget fra en skoleopgave, er blevet et politisk stridspunkt, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har brugt den legendariske serie i sin nytårstale.

Eller er den snarere fortællingen om et stærkt fællesskab i et Danmark, der er truet af kræfter udefra, men som overlever takket være den nationale sammenhængskraft?

For Løkke bruger referencen helt forkert, mener Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

- Han burde have brugt referencen til Matador til at reflektere over de udfordringer og farer, der er i dag, for at kunne holde fast i sådan et stærkt fællesskab, som Matador-fortællingen er udtryk for, siger Thulesen Dahl.

- Tværtimod bruger han det nærmest som det modsatte til at tale de problemer og udfordringer, der er i verden, ned.

Løkkes tale er generelt præget af stor optimisme. Alt var ikke bedre i gamle dage, er budskabet.

Men statsministeren fokuserer alt for meget på den økonomiske fremgang, mener Thulesen Dahl.

- Hele talen bliver præget af, at det handler om det materialistiske. Om vi bliver et rigere samfund. Rigere forstået som økonomisk rigere.

- Jeg synes det vigtige er, hvordan vi sikrer, at vi er et samfund, der hænger sammen. Hvor vi føler et stærkt fællesskab.

I talen advarer statsministeren mod det, han betegner som "lette løsninger".

Såsom at "standse ny teknologi ved landegrænsen" og "trylle flygtningestrømme og terrortruslen væk" ved at forlade internationalt samarbejde.

Kristian Thulesen Dahl afviser ikke, at det kan være en underforstået kritik møntet på Dansk Folkeparti. Men i så fald er det forsimplet, mener han.

- Det er et forsøg på med noget forsimplet at undgå at forholde sig til det virkeligt alvorlige. Det virkeligt alvorlige er, at der er terror i verden. Desværre også meget tæt på os, siger Kristian Thulsen Dahl.