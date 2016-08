Artiklen: DF-profil afviser at bytte stramninger for topskat

Det er en misforståelse, at DF skulle være klar til at stemme for topskattelettelser, forklarer skatteordfører

Det gør skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF) klart, efter at Socialdemokraterne har opfordret partiet til en gang for alle at sige nej til kravet fra Liberal Alliance om at sætte topskatten ned.

- Vi synes ikke, at topskattelettelser er en god idé. Men vi har haft det samme princip i 20 år: Vi tror ikke på, at man får noget ud af at true hinanden med pistoler og valg. Vi møder altid op til forhandlinger, siger han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterer tirsdag regeringens plan for dansk økonomi frem til 2025. Liberal Alliance har gjort det klart, at partiet kræver, at topskatten sættes ned til 10 procent fra 15 procent. Ellers vil LA trække sin støtte til regeringen.

Da Socialdemokraterne blankt afviser at stemme lettelser af topskat igennem, er Løkke afhængig af Dansk Folkeparti, hvis der skal skaffes flertal for den skattenedsættelse, LA kræver.

Spørgsmål: Der har bredt sig den opfattelse på Christiansborg, at hvis I kunne få tilstrækkeligt med udlændingestramninger, så ville I være villige til at stemme for topskattelettelser, altså på den måde lave en byttehandel. Er det et korrekt billede?

- Nej, det er det ikke. Vi vil selvfølgelig gerne have strammet op på udlændingepolitikken, men vi har igennem mange år sagt nej til topskattelettelser. Også i 2012, da Socialdemokraterne selv lempede topskatten, siger Dennis Flydtkjær.