DF om lavere skat på aktier: Vil se finansiering først

Før finansieringen er lagt frem, er det svært for regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, at forholde sig til indholdet.

Da regeringen onsdag fremlagde et erhvervs- og iværksætterudspil, var det uden angivelse af, hvordan man vil betale for udspillet.

Det siger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen. Han er dog på forhånd skeptisk over for regeringens forslag om at sænke skatten på aktier.

- Hvis man kommer helt ned på en beskatning på 27 procent på aktieafkast, så vil skatten på aktier være væsentligt lavere, end den er på arbejde. Hvad kan så bedst betale sig, spørger René Christensen.

I dag er skattesatsen for gevinster på aktier på 27 procent af de første 52.900 kroner, man tjener. Derefter skal man betale 42 procent af fortjenesten.

Den grænse foreslår regeringen at hæve til 100.000 kroner som del af udspillet. Det skal gøre det mere attraktivt for danskerne at investere.

Det gør for få i dag, mener regeringen, mens DF ikke ser det som en særskilt prioritet at få flere ud på aktiemarkedet.

- Langt de fleste lønmodtagere interessere sig ikke synderligt for aktier. Jeg underkender ikke, at aktiemarkedet er vigtigt, men for en almindelig lønmodtager er det ikke det vigtigste, siger René Christensen.

Han peger på, at en lavere skat på aktier måske vil få flere til at interessere sig mere for at spekulere i aktier end at gå på arbejde.

- Det kommer ikke bag på regeringen, at vi er skeptiske over for det. Det er ikke er noget, der er vokset i vores have, siger René Christensen.

Mens aktiedelen af udspillet ikke vækker begejstring hos Dansk Folkeparti, er blå bloks største parti til gengæld positiv over for regeringens ønske om at afskaffe afgiften på nødder.

- Nu har vi haft to dage, hvor regeringen har lanceret det, den vil i form af et skatteudspil og et udspil til en erhvervs- og iværksætterpakke. Onsdag aften får vi udspillet til finansloven, og så kan vi gå i gang med at fortælle, hvad det er, vi vil, siger René Christensen.

Han henviser til, at de øvrige partier i Folketinget onsdag aften får lov til at læse sig ind på regeringens udspil til finansloven, der præsenteres torsdag klokken 11.

Udspillet til finanslov vil løfte sløret for de besparelser, som regeringen vil bruge som et af elementerne i finansieringen af udspillene om skat og aktier.

De øvrige partier i Folketinget er afhængige af at få talmaterialet i regeringens udspil til finanslov, for at de kan fremlægge deres egne forslag med finansiering.