DF om længere straffe til voldsmænd: Glimrende

Det er positivt, at justitsministeren vil skærpe straffen for grov vold, mener Dansk Folkeparti.

- Vi har brug for, at der bliver straffet hårdere i de her sager. Væsentligt hårdere.

Ifølge justitsminister Søren Pind (V) lægger regeringen konkret op til at forlænge fængselsstraffen med en tredjedel for personer, der sammen har begået grov vold.

- Vi ved i det moderne samfund, hvad vold betyder for det enkelte menneske, og hvordan overgreb trækker lange spor.

- Derfor har vi i dag ingen undskyldning for ikke at gøre noget, og jeg synes, der har været en diskrepans mellem den forståelse og det strafniveau, der har været, siger Søren Pind i et interview med Berlingske.

Justitsministeren lægger ikke skjul på, at han gerne vil skrue straffen op for grov vold generelt - blandt andet fordi han håber, at det vil have en præventiv effekt.

De seneste år har antallet af sager om grov vold dog været kraftigt faldende.

I 2005 var der ifølge tal fra Justitsministeriet knap 1000 sager om grov vold, mens der i 2014 var 675 sager.

Derfor er det oplagte spørgsmål, hvorfor det er nødvendigt med stadigt længere straffe?

- Det her drejer sig om retfærdighed, svarer Peter Kofod Poulsen.

- Hvis man udsætter andre mennesker for grov vold, skal man selvfølgelig have en streng straf. Det synes vi, og det er positivt, at regeringen følger os på det her punkt, svarer DF-ordføreren.