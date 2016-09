DF om granskning af 1200 asylsager: Undersøg langt flere

- Vi har hele tiden fra DF's side fastholdt over for Udlændingestyrelsen, regeringen og de andre partier, at lovgivningen gav mulighed for at inddrage opholdstilladelser og efterfølgende sende folk hjem, men de har ikke rigtig accepteret synspunktet, siger Martin Henriksen.

- Men det forstår jeg, at de gør nu, siger DF-ordføreren og kalder det "et nybrud i dansk asylpolitik".

Udlændingestyrelsen vil gennemgå cirka 1200 asylsager vedrørende flygtninge fra Somalia med henblik på at vurdere, om deres opholdstilladelse skal inddrages.

- Det har vi efterlyst i evigheder. At der nu endelig er optræk til nogle hjemsendelser er bestemt godt. Men vi skal se nogle hjemsendelser, før vi begynder at klappe, siger han.

Ifølge udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) holder man løbende øje med de lande, flygtningene kommer fra.

Men det er ikke Martin Henriksens indtryk.

- Det har været et overfladisk arbejde fra Udlændingestyrelsens side. Der har ikke været andre partier end Dansk Folkeparti, der har talt for at kigge på folks sager og sende dem hjem, siger han.

Martin Henriksen glæder sig dog over, at man nu "helt seriøst begynder at kigge på muligheden for at inddrage folks opholdstilladelse".

Ifølge Udlændingestyrelsen skal man tilbage til 2001 for at finde et eksempel på en lige så stor gennemgang af én gruppe flygtninges sager. Dengang var det en forbedret situation i Kosovo, der udløste en gennemgang af mange hundrede asylsager.