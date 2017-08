DF om finanslov: For mange skattelettelser og for lidt velfærd

Finansminister Kristian Jensen (V) skal indstille sig på at skrue ned for regeringens ønsker om skattelettelser og op for penge til sygehuse, ældre og mere politi, hvis han skal have Dansk Folkeparti ombord i finansloven.

Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen har onsdag aften haft lejlighed til at orientere sig i regerings udspil til finanslov, som præsenteres torsdag. Han mener, at vægtningen er skæv:

- Det har været nogle dyre dage, hvor regeringen har fremlagt forslag om skattelettelser, siger René Christensen med et smil og tilføjer:

- Det er fair nok, at regeringen melder ud, hvordan de ønsker, at finansloven skal være. Men vi kan nu se, at regeringen har brugt 23 milliarder på skattelettelser, og så er der 500 millioner kroner tilbage om året til velfærd.

- Det er ikke sådan finansloven skal se ud efter Dansk Folkepartis opfattelse, siger René Christensen.

Spørgsmål: Hvordan skal fordelingen være mellem skattelettelser og velfærd?

- Vi har nogle udfordringer, der skal håndteres. Vi lever længere, vi ønsker at forbedre sundheden ved at afskaffe kravet om, at sygehusene skal effektivisere med to procent om året.

- Og når vi nu går ind i opgangstider, så vil der blive født flere børn. Derfor vil vi se et pres på daginstitutioner og folkeskoler inden for få år, siger René Christensen

Derudover ønsker Dansk Folkeparti også at bruge penge på mere politi og et løft af forsvaret i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.

Dermed er der lagt op til en hård armlægning om fordelingen mellem lavere skat og mere velfærd.