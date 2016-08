Peter Kofod Poulsen (DF) glæder sig over, at antallet af registrerede asylansøgere sidste uge nåede ned på det laveste antal, siden grænsekontrollen blev indført i januar.

DF om færre asylansøgere: Fortsat brug for stramninger

Alligevel mener Dansk Folkeparti, at der fortsat er behov for en række stramninger af udlændingepolitikken.

- Tallet ligger så lavt netop fordi, man har strammet op. Men vi er ikke i mål endnu, for vores ambition er sådan set at få tallet endnu længere ned.

- Det er også derfor, vi foreslår at gøre grænsekontrollen permanent og sørge for, at vi kan afvise folk, der har rejst igennem en stribe sikre lande for at komme hertil, siger politikeren.

Den seneste uge har kun 36 søgt asyl ifølge en opgørelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Tallet er baseret på registreringer i politiets system, Polsas, og forbundet med usikkerhed, da der løbende sker efterretninger.

Dansk Folkeparti har opstillet en lang række asylstramninger, som de ønsker skal være en del af regeringens 2025-plan, som Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterer tirsdag. Peter Kofod Poulsen vil gerne have endnu færre asylansøgere til landet.

- Nul ville være det optimale. Vi er simpelthen nødt til at bremse den folkevandring, der er i gang. Der kan man se, at stramninger har en effekt. Vi vil gerne have det endnu længere ned, men jeg glæder mig selvfølgelig over, at det er faldet.

- Vi skal dels have permanent grænsekontrol og dels kunne straksbehandle asylansøgninger ved grænsen, for det vil helt afgjort bringe antallet endnu længere ned, siger Peter Kofod Poulsen.

Efter den midlertidige grænsekontrol blev indført 4. januar er der registreret omkring 4700 asylansøgere modsat 21.000 hele sidste år.

Indtil videre har regeringen forlænget grænsekontrollen frem til 12. november.