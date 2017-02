DF om boligskat: De døde får ikke deres penge tilbage

Staten beholder afdødes for meget betalte boligskat, og det møder opbakning fra Dansk Folkeparti.

Det sker, selv om regeringen har lovet at tilbagebetale op mod ti milliarder kroner for at kompensere de boligejere, der har været ramt af skæve og alt for høje vurderinger.

Nogle efterladte efter boligejere, der er døde efter 2011, må vinke farvel til tusindvis af kroner i for meget opkrævet boligskat.

Forslaget stammer fra regeringen og får støtte fra Dansk Folkeparti, siger finansordfører René Christensen.

- De døde får ikke deres penge tilbage, sådan kan man jo sige det.

- Det er ikke så mange penge, det drejer sig om, og der er flere dødsboer, der er afsluttet. Desuden kan der være flere arvinger, siger han.

Det vil betyde, at det samlet set vil være dyrere at betale pengene tilbage i forhold til, hvad de efterladte får ud af det.

Ifølge regeringen skal omkring 730.000 boligejere have penge tilbage. I gennemsnit er det cirka 12.500 kroner, skriver Jyllands-Posten onsdag.

Men pengene beholder staten, hvis boligejeren - inden det nye vurderingssystem er på plads - er afdød, og dødsboet er afsluttet.

- At udbetale dem bliver langt dyrere end det, der skal betales tilbage. Det er i fællesskabets interesse, at vi ikke bruger rigtig mange penge på at udbetale relativt små beløb, siger Rene Christensen.

Spørgsmål: Vil det ikke skabe en vis mistillid til systemet, hvis pengene ikke bliver ført tilbage til de efterladte?

- Jeg tror, rigtig mange kan se, at det er relative beløb, vi taler om. Hvis det er flere arvinger, er det nogle få tusinde kroner. Befolkningen vil hellere have, at vi bruger dem på ældrepleje og daginstitutioner, siger han.

Forhandlingerne om en ny boligbeskatning fortsætter onsdag klokken 16 i Finansministeriet, hvor Socialdemokratiet, DF og De Radikale er indkaldt.