Dansk Folkepartis gymnasieordfører, Marie Krarup, mener, at Socialdemokratiet "må tage sig sammen" i spørgsmålet om bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner.

DF om bederum: Socialdemokratiet er tøsebange

S vil have mere viden om bederum, før de stemmer for forslag om forbud. De er tøsebange, mener Marie Krarup.

Heller ikke Socialdemokratiet vil acceptere religiøs udøvelse på skoler, gymnasier og universiteter, men partiet vil have mere viden, før et forbud kan udformes.

Dansk Folkeparti vil afskaffe bederum på alle offentlige uddannelsesinstitutioner for at sørge for, at "islamisk social kontrol" ikke bliver understøttet.

Partiet stemmer derfor ikke for DF's beslutningsforslag om forbud, som tirsdag behandles i folketingssalen. Den melding falder ikke i god jord hos Dansk Folkepartis gymnasieordfører, Marie Krarup.

- Socialdemokraterne er lidt tøsebange lige nu, men på et tidspunkt er de nødt til at tage sig sammen og tage det alvorligt, siger hun.

Ifølge DF-politikeren er der ikke behov for mere viden, før et forbud kan vedtages.

- Der er nogle konkrete problemer, men der er også et principielt spørgsmål. De burde aldrig være blevet oprettet, fordi Danmark er et kristent land, siger Marie Krarup.

Ordføreren fortæller, at hun har været i kontakt med nogle, for hvem bederum på uddannelsesinstitutioner er et stort problem. Der bliver "holdt øje med dem", lyder det.

Hun mener, at der i visse tilfælde bliver holdt øje med, om muslimer praktiserer deres religion, som andre muslimer synes, de skal.

- Hvis der bare er én person, der har et problem, skal det fjernes, når det samtidig er et stort principielt spørgsmål, siger hun.

I beslutningsforslaget fremgår det, at Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at der er en tendens til, at der bliver taget flere religiøse hensyn på uddannelsesinstitutionerne.

Selv om der ikke er flertal for forslaget i Folketinget på nuværende tidspunkt, har Dansk Folkeparti ikke tænkt sig at droppe emnet. Partiet vil komme med flere beslutningsforslag, der har bederum i fokus.