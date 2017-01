Hvad forholdet er mellem USA og et andet land, som ikke er os og heller ikke med i vores nærmeste familie så at sige, må USA selv finde ud af at løse sammen med det land - det behøver vi ikke have en mening om, siger Dansk Folkepartis næstformand og udenrigsordfører, Søren Espersen.

DF om Samuelsens Trump-kommentar: Han burde ikke udtale sig

Danmarks udenrigsminister skal sørge for, at vi har et ordentligt forhold til USA, siger DF-næstformand.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) havde stået sig bedst ved ikke at sige noget om præsident Trumps forbud rettet mod borgere fra syv overvejende muslimske lande, der ønsker at rejse til USA.

- Som Danmarks udenrigsminister skal Anders Samuelsen sørge for, at vi har et ordentligt forhold til USA, siger han.

- Derfor havde han været bedst tjent ved at sige "ingen kommentarer".

Trump underskrev fredag en bekendtgørelse om et midlertidigt rejseforbud rettet mod personer fra Syrien, Irak, Yemen, Sudan, Iran, Somalia og Libyen, der de kommende 90 dage vil blive nægtet indrejse i USA.

Det fik udenrigsministeren til søndag morgen at skrive på Facebook:

- Trumps gruppebeslutning om at blokere folk fra bestemte lande er uklog. Vi skal dømme og møde hinanden som individer.

Men det er altså ikke noget, som Danmark bør blande sig i, fastslår Espersen.

- Hvad forholdet er mellem USA og et andet land, som ikke er os og heller ikke med i vores nærmeste familie så at sige, må USA selv finde ud af at løse sammen med det land. Det behøver vi ikke have en mening om, siger han.

Spørgsmål: Var det decideret uklogt, at udenrigsministeren kom på banen i forhold til vores forhold til USA?

- Nej, det må han selv om. Men jeg synes ikke, at han nødvendigvis burde have kommenteret det her, svarer Søren Espersen.

- Der må være en årsag til, at USA vælger at gøre, som de gør. USA er en af vores nærmeste allierede, så man må i høj grad give dem den credit (tiltro, red.), at man ikke bare laver sådan et tiltag ud af den blå luft.

Donald Trump er tilfreds med indrejseforbuddet. Formålet er ifølge præsidenten at holde "radikale, islamistiske terrorister" ude af USA. Og det virker indtil videre "rigtig fint", sagde han på et pressemøde lørdag.