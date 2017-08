DF om Esben Lunde: Det er en fyring af en ringe minister

Derfor er det en glad fiskeriordfører, der mandag modtager nyheden om, at fiskeriområdet overflyttes fra Esben Lunde Larsen til Karen Ellemann (V).

- Jeg synes, det er en rigtig fin løsning. Vi har fået en decideret fyring af ministeren, siger Ib Poulsen og tilføjer:

- Jeg er ikke i politik for at fyre ministre, men for at gennemføre politik, og det er ikke nogen hemmelighed, at det har været meget, meget svært med Esben Lunde Larsen for bordenden, siger Ib Poulsen.

I april måned kom Esben Lunde Larsen med en usædvanlig dyb undskyldning for at redde sin ministerpost.

Det skete, efter det var kommet frem, at han ikke havde videresendt forslag fra embedsværket, som kunne gøre op med de såkaldte kvotekonger.

Kvotekongerne sidder på en stor del af fiskekvoterne, og mens de tjener mange penge, så kvæler de samtidig det rekreative fiskeri i de små kystsamfund, har det lydt fra blandt andre Dansk Folkeparti.

Trods undskyldningen i april måned fortsatte Esben Lunde Larsen ifølge Ib Poulsen med at modarbejde flertallet med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i spidsen.

Han henviser til, at partierne uden om regeringen indgik en fiskeriaftale, som Esben Lunde Larsen derefter skulle implementere. Men det skete modvilligt:

- Det har vist sig, at det har været umuligt både før, under og efter fiskeriaftalen at få et samarbejde. Også selv om han har lovet bod og bedring og sagt, at han ville implementere aftalen.

- Det har jo vist sig, at han ikke har leveret på noget som helst tidspunkt. Derfor er det vigtigt, at vi nu får en minister, som vil og kan levere det, som et bredt flertal i Folketinget har peget på, siger Ib Poulsen.

Han mener, at Karen Ellemann er den rette til til at overtage ansvaret for fiskeriområdet.

- Jeg nægter at tro på, at der kan være to ministre, der er så ringe på deres post, siger Ib Poulsen.

Spørgsmål: Har I sagt til regeringen, at I ikke kan leve med Esben Lunde Larsen som fiskeriminister?

- Det her er et udspring af, at det ikke kunne fortsætte på denne måde. Og så er konklusionen hos statsministeren, at han fyrer sin minister.

Spørgsmål: Så det har I givet udtryk for over for regeringen?

- Jeg tror, det har været drøftet i de kredse. Jeg kan næsten ikke forestille mig andet.