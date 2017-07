DF og V vil fortsat lade danskerne fyre op i brændeovnen

- Jeg er klar over, at der er nogle af de gamle brændeovne, der har en stor partikelforurening. Men jeg vil ikke forbyde dem, siger Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen.

- Så skal vi også forbyde, at spejderne laver lejrbål. Nej, det vil jeg simpelthen ikke.

Erling Bonnesen, miljøordfører for Venstre, siger til Berlingske, at partiet heller ikke har tænkt sig at forbyde røg fra brændeovne.

- Vi ser med tilfredshed på, at brændeovnsproducenterne fortsat videreudvikler mere moderne og miljøvenlige brændeovne, siger han.

Undersøgelser viser ifølge Berlinske, at den samlede brændefyring står for omtrent 65 procent af den samlede udledning af skadelige partikler i Danmark. Alligevel står der omkring 750.000 brændeovne i de danske stuer.

Både Dansk Folkeparti og Venstre melder sig klar til at genindføre den skrotningsordning, som udløb sidste år. Den betød, at danskerne kunne få 2000 kroner for at skrotte en brændeovn fra 1990 eller før.

Selv de miljøvenlige brændeovne udleder dog 20 gange flere skadelig partikler end en gammel dieselbil uden partikelfilter.