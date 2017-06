DF og S vil sætte fem mand til at granske skatteskandaler

- Der tegner sig et billede af, at inddrivelsen, udbytteskandalen og centraliseringen af skattevæsenet skal undersøges, siger skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF).

Hvis politikerne på Christiansborg vil have sat gang i en undersøgelseskommission om Skat inden sommerferien, skal de blive enige om et kommissorium inden fredag.

Undersøgelsen skal genoprette tilliden til skattevæsenet og sikre, at de samme fejl ikke bliver gentaget, betoner politisk ordfører Nicolai Wammen (S):

- Der er drønet milliarder ud af statskassen. Og det er mildest talt ikke alle effektiviseringstiltag, der har fungeret, som man havde håbet og troet, siger han.

De to partier håber, at kommissionen vil kunne aflægge sin konklusion inden tre år. Og de er klar til at give kommissionen "ekstra muskler" for at sikre en hurtigere og bredere konklusion.

De peger på at give kommissionen fem medlemmer frem for de sædvanlige tre:

- Ud over en dommer og en advokat kunne det være en it-sagkyndig og en ekspert i offentlig forvaltning, siger Dennis Flydtkjær, der dog affejer spørgsmålet om, hvor dyr kommissionen må blive:

- Det er svært at sætte kroner og øre på. Men vi skal geare op og sætte nogle flere ressourcer af til den.

S og DF har argumenteret for, at kommissionen skal aflægge delkonklusioner løbende. Men det kan kommissionen ikke afkræves, erkender Dennis Flydtkjær:

- Når først en kommission er nedsat, kan vi ikke kræve så meget af den, for så er det en uafhængig størrelse, siger han.

- Men vi kan godt sige, at vi ønsker delkonklusioner, hvis det er muligt. Og det vil vi gerne have skrevet ind i kommissoriet.

Nicolai Wammen vil heller ikke sætte tal på, hvad kommissionen må koste, eller hvor lang tid den må tage:

- Vi håber, man kan håndtere hver af hovedemnerne på et års tid og lave delrapporteringer undervejs. Og der er det vigtigt med et effektivt sekretariat, siger han.

Det skandaleramte it-system EFI skulle have stået for skatteinddrivelse, men blev efter års forsinkelser og fejl skrinlagt. Skandalen om udbytteskat resulterede i, at statskassen blev snydt for 12,3 milliarder kroner.

Og det sidste emne, DF og S vil fokusere på, er centraliseringen af skatteinddrivelsen og besparelser på Skat, som blev besluttet under VK-regeringen og ført videre af skiftende regeringer.