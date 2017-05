DF og S vil presse regeringen til at polstre Skat bedre

Sådan lyder det i et fælles forslag fra Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der fredag vil presse regeringen til at makke ret i folketingssalen.

- Der er stort behov for at styrke Skat. Vores forslag handler om indsatsområderne - altså alle de steder, hvor man kontrollerer, at især virksomheder betaler den moms, skat og de afgifter, de skal.

- Der har vi hidtil mødt en lukket dør fra regeringen. Det er derfor, vi vil samle flertal i folketingssalen for at tvinge regeringen til forhandlingsbordet, siger skatteordfører Jesper Petersen (S).

Så sent som i efteråret indgik de to partier sammen med De Radikale og regeringen en aftale om at styrke skattevæsenet med syv milliarder kroner og 1000 nye medarbejdere.

Men Skats indsatsområder blev forbigået i efteråret, betoner skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF):

- Vi fik løst en række problemer med inddrivelse og ejendomsvurderinger. Men kontrol med moms, punktafgifter og toldkontrol fik ikke flere midler.

- Der er et kæmpe potentiale for både at øge skatteindtægterne og sikre en mere lige konkurrence blandt virksomheder. Det giver ikke mening, at nogen slipper for at betale, når andre betaler det, de skal, tilføjer han.

DF er ikke parat til at sætte antal på ekstra kroner og stillinger, men Socialdemokratiet har fremlagt et udspil med 1000 medarbejdere og fire skattecentre.

Finansieringen på 750 millioner kroner vil oppositionspartiet finde i det økonomiske råderum. Dennis Flydtkjær vil lade det komme an på en forhandling med de øvrige partier.

- Vi tror, at der er en stor grad af selvfinansiering, fordi en momsmedarbejder har inddrevet sin egen løn 38 gange. Men vi accepterer også, at det ikke er sådan, Finansministeriet regner, siger han.

Det er efterhånden blevet en indøvet manøvre for S og DF at slå pjalterne sammen og tvinge regeringen i deres retning.

Således var det efter et fælles fremstød fra de to partier, at regeringen mandag gik med til at nedsætte en undersøgelseskommission, der skal granske de seneste års kriser i Skat.

- Som tiden er i dansk politik, er det sådan, at når Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er enige, plejer det også at blive sådan, konstaterer Jesper Petersen.

Ved siden af S-DF-forslaget behandler Folketinget fredag også et forslag fra Enhedslisten og SF, der pålægger regeringen at fremlægge en plan for at ansætte 1000 ekstra årsværk til kontrolarbejdet i Skat.