DF og S presser Pape om politiskole i Vestdanmark

De kræver, at han inden 1. juli finder en bygning i Vestdanmark til at uddanne politibetjente fra 2018 til 2020.

Det mener politisk kommentator, Hans Engell.

DF og S kritiserer i Jyllands-Posten, at Pape ikke har fundet midlertidige bygninger, indtil politiskolen i Vejle er klar i 2020. DF og S fik skolen flyttet fra Herning, hvor V-regeringen ville bygge en helt ny politiskole.

- De lægger et massivt pres på Pape. S og DF har lagt umådelig meget vægt på, at politiskolen blev etableret i Vestdanmark.

De føler, at deres troværdighed også står på spil, hvis man ikke kan levere meget hurtigere, end det tegner til med Vejle, siger Hans Engell.

DF og S har kørt tæt parløb om politiskolen uden om regeringen. Med deres pres risikerer Pape og regeringen at stå som nølerne, som forhindrer flere betjente i en tid med romaer, terror og grænsekontrol, mener Hans Engell.

- Der er et enormt pres på politiet. Uanset om det er vandscootere, romaer eller grænsekontrol. Forligspartierne kan ikke holde til, at dette bliver en never ending story - en evighedsfortælling, vurderer han.

I november sidste år placerede V-regeringen den ny politiskole i Herning. Det blev stoppet i januar, da DF og S dikterede, at skolen ikke skulle nybygges. Den endte i den gamle sygeplejeskole i Vejle.

Spørgsmål: - Betjentenes formand, Claus Oxfeldt, vil blive på politiskolen i Brøndby, indtil der er uddannet nok lærere?

- Det kan være en model: At man ikke får etableret en skole i vest, men øger elevindtaget i Brøndby. Kravet er et signal til regeringen om, at forligspartierne er klar til at bevilge penge, siger Hans Engell.