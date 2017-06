DF og S kræver vestdansk politiskole inden 1. juli

Partierne kritiserer justitsminister Søren Pape Poulsen (K) for ikke allerede at have fundet nogle midlertidige bygninger, som kan bruges, indtil den nye politiskole i Vejle står klar. Det gør den efter planen i 2020.

- Vi er enige med S i denne sag, og dermed har vi et flertal i forligskredsen. Og vi siger, at der skal være fundet en midlertidig placering 1. juli, siger retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF) til Jyllands-Posten.

Idéen med en ekstra politiskole ud over den nuværende i Brøndby er blandt andet at sikre flere ansøgere fra det jyske. Og det kan ikke vente til 2020, siger retsordfører Trine Bramsen (S) til avisen:

- Hele forudsætningen for, at vi kan sikre et meroptag i politiet, er, at vi bliver langt bedre til at rekruttere fra Vestdanmark. Vi skal have elever til at starte i 2018, og derfor bliver vi nødt til snart at melde ud, hvor uddannelsen kommer til at ligge.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har i sagen om en ny politiskole kørt tæt parløb uden om regeringen.

I november sidste år meddelte den daværende V-regering, at der skulle bygges en ny skole i Herning. Men i januar blev det omgjort, da Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet dikterede skolen i eksisterende bygninger.

Pape Poulsen ønsker ikke at kommentere kravet fra DF og S. Han henviser til en udtalelse fra april, hvor han lovede at "kigge på" mulighederne for en midlertidig vestdansk politiskole.