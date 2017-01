DF og S giver politiet frit valg af eksisterende bygning

- Det er op til Rigspolitiet nu. Det bliver en eksisterende bygning. Rigspolitiet må komme med det, de mener, er mest optimalt af de muligheder, der er, siger Skaarup, der bakkes op af Socialdemokratiet.

Både Rigspolitiet og Politiforbundet havde egentlig ønsket en nybygget politiskole, men det kan der ikke blive tale om, siger DF-gruppeformanden. Dels vil det tage for lang tid, dels vil det være for dyrt, mener han.

Spørgsmål: Ifølge Rigspolitiets rapport vil det i de fleste tilfælde ikke være hurtigere at bruge eksisterende bygninger. Hvorfor tror I så, at det vil være det?

- Logisk set tror vi på, at man med brug af eksisterende bygninger kan komme hurtigere i gang. Det kan godt være, at nogle af faciliteterne, såsom skydebaner, skal lånes et sted, indtil man er helt på plads med det.

I Rigspolitiets rapport om etablering af en ny politiskole i det vestlige Danmark bliver eksisterende bygninger i Vejle, Skanderborg og Holstebro fremhævet som gode muligheder.

Vejle er også dér, hvor Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er valgt til Folketinget. Men Peter Skaarup afviser, at det har haft nogen som helst indflydelse på, at partiet er gået imod planerne om nybyggeri i Herning.

- Overhovedet ikke. Vi synes, at det må være op til Rigspolitiet at finde ud af, hvor den bedste placering i eksisterende byggeri er set med deres øjne. Der er nogle forskellige muligheder, siger Peter Skaarup.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tidligere afvist, at politiet selv skulle træffe beslutning om politiskolens placering.

- Der skal ikke være tvivl om, at regeringen ønsker nybyggeri i Herning. Hvis det ikke kan lade sig gøre, henviser jeg til, at det vil være fuldstændig urimeligt at forlange af politiet, at de så skal vælge, sagde han i december.