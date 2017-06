DF og S går sammen i en ny EU-front mod Lars Løkke

Derfor går de to partier sammen og kræver at blive indkaldt til forhandlinger af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), så der kan blive gjort noget ved problemerne. Det skriver Jyllands-Posten.

Dermed udvikler det politiske parløb mellem S og DF sig til nu også at sætte regeringen under pres i EU-politikken.

- Statsministeren skal lave et udspil i forhold til de problemer, der er med fri bevægelighed, og indkalde til forhandlinger om det, så der kan komme en dansk offensiv i EU omkring den fri bevægelighed, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl til Jyllands-Posten.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, mener, at udfordringerne bør være at finde i toppen af listen over regeringens prioriteter.

- Det kan ikke nytte, at dette her ikke er en topprioritet for regeringen og for statsministeren. Og det er det tydeligvis ikke, siger hun til avisen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kritiserede før sidste valg det, han kaldte "jordbærplukkere", der kommer til Danmark, arbejder nogle få timer om ugen og sender en dansk børnecheck ud af landet.

Men siden regeringsskiftet er der ikke sket det store, lyder anklagen fra de to store partier i dansk politik.

Statsministeren afviser, at han ikke har gjort nok.

- Men udfordringen er ikke at sikre opbakning til de synspunkter i Danmark. Udfordringen er at sikre opbakning ude i Europa, siger Løkke Rasmussen til Jyllands-Posten.

- Min dør står i øvrigt altid åben for konkrete forslag, siger han.