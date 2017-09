DF og S: Regeringen nøler med nødplan for plejekonkurs

Det mener støttepartiet Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet forud for et møde torsdag om flere private leverandørers konkurs.

Sorteper ender hos kommunerne med regeringens forslag til at dæmme op for konkurser i hjemmeplejen.

- Vi er i udgangspunktet meget overraskede over den redegørelse, vi har fået fra regeringen, siger ældreordfører Jeppe Jakobsen (DF) i en pressemeddelelse.

Op til forhandlingerne har regeringen fået udarbejdet en redegørelse. Den viser blandt andet, at halvdelen af kommunerne ikke har en beredskabsplan ved konkurser.

Der er dog ikke lavet en konkret gennemgang af konkurserne fra regeringens side, hvilket begge partier kritiserer.

Regeringen foreslår, at det skal være lovpligtigt for kommunerne at have en beredskabsplan. Dermed ender mange ældre ikke med pludselig at stå uden hjemmepleje.

Redegørelsen falder ikke i god jord.

- Det var ikke den, vi efterlyste, da vi samlede et flertal uden om regeringen for handling på de mange konkurser i starten af året. Og derfor er de konkrete forslag fra regeringen heller ikke tilstrækkelige, siger han videre.

Derfor møder de to partier op til forhandlingerne torsdag eftermiddag med tre konkrete punkter, de mener skal på bordet for at bekæmpe konkurser.

Der skal sættes mere ind forud for en konkurs, kommunerne skal rustes bedre mod unfair konkurrence, og der skal dæmmes op for konkurser på private plejehjem.

Socialdemokratiet kritiserer, at de fleste af regeringens forslag drejer sig om at rette op efter forekomsten af en konkurs.

- Men hvad med tiden op til konkurs, der er præget af utryghed og pres på hjælpen og plejen hos den ældre, og hvor kommunerne i dag ikke kan stille meget op, siger ældreordfører Astrid Krag (S).