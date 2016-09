DF og LA møder gerne op til Papes blå forsoningsmøde

K ser behov for et fredsmøde. DF og LA møder gerne op, men ser vidt forskelligt på den fastlåste situation.

Han opfordrer derfor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til hurtigst muligt at indkalde til et forsoningsmøde mellem de fire borgerlige partier.

Med ultimative krav og snak om nye alliancer med Socialdemokraterne er der behov for, at de fire blå partiledere sætter sig sammen, så forholdet kan genopbygges.

Hvis Løkke følger opfordringen, møder både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti gerne op. Men vejen til forbrødring tolker de vidt forskelligt.

- Vi møder altid op, hvis vi kan se, at der kan nås en politisk løsning om noget, siger gruppeformand Peter Skaarup (DF).

Men så længe Liberal Alliance ikke tager det ultimative krav om topskattelettelser på fem procentpoint af bordet, har DF svært ved at se en blå forbrødring.

- Forudsætningen for at komme videre er, at man fjerner ultimative krav. For hvis vi alle har ultimative krav i forhandlingerne, så brager det sammen, så kan det ikke lade sig gøre, siger Skaarup.

- Men lad os se på det. Det er ikke sådan, at vi ikke møder op. Vi mødes løbende med partierne imellem - både blå blok, rød blok og på tværs af blokkene hele tiden.

Spørgsmål: Ønsker I reelt set en forbrødring, eller vil I heller have en aftale med S og V?

- Det kommer an på indholdet. Hvis man kan få enighed om et fornuftigt indhold, og hvis vi får de nødvendige indrømmelser i forhold til det, vi gerne vil.

- Det vigtigste er, at Danmark får kontrollen tilbage. Med grænsen, med indvandringen og med at sikre hurtigere hjemsendelser af dem, der ikke bør være her.

- Hvis vi på forhånd er tvunget ind i noget, vi ikke kan se os selv i - en topskattelettelse på fem procentpoint hele vejen op - så er det, vi kigger os om efter et bedre tilbud. Og der har Socialdemokraterne jo budt sig til.

Liberal Alliances gruppeformand, Simon Emil Ammitzbøll, kvitterer for Papes udmelding, men fastholder kravet om topskattelettelser:

- Jeg betragter det, som at Søren Pape gerne vil have en aftale.

- Jeg synes, man skal komme i gang med forhandlingerne, siger han.

- Jeg tror ikke, det afgørende er stedet, eller hvad man kalder det. Jeg tror bare, man skal komme i gang med forhandlingerne, tale med hinanden og se, om vi ikke kan få strikket en aftale sammen til gavn for borgerne, siger Simon Emil Ammitzbøll.