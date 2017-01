DF minder Ammitzbøll om valgkrav: Regionerne skal lukkes

I disse dage fejrer landets regioner ti års jubilæum. Men står det til Dansk Folkeparti, kommer de ikke til at fejre et nyt jubilæum. Regeringens støtteparti presser på for at få de fem regioner nedlagt.

- Nu skal vi nedlægge det politiske niveau i regionerne, så vi kan sikre en ensartet behandling i hele landet, siger sundhedsordfører Liselott Blixt.

Også Liberal Alliance og De Konservative talte op til folketingsvalget i 2015 varmt for at nedlægge regionerne.

Daværende politisk ordfører for LA Simon Emil Ammitzbøll forudså derfor i valgkampen, at "det kommer til at gå sådan, at regionerne bliver nedlagt".

Siden er han blevet indenrigsminister og er dermed den ansvarlige minister på området. Derfor minder Liselott Blixt ham om udtalelserne.

- Jeg forventer, at Simon Emil Ammitzbøll stadig arbejder for at få nedlagt regionerne, siger hun.

Mens de tre andre borgerlige partier har opfordret til en omgående nedlæggelse af regionerne, opstillede Venstre i valgkampen syv krav, som regionerne skulle opfylde i denne valgperiode for at sikre deres overlevelse.

De syv krav må VLAK-regeringen nu gennemgå, mener Liselott Blixt.

- Regionerne gør det, de selv ønsker, og ikke det, vi politikere ønsker. Hvis vi sætter penge af til et område, som vi vil prioritere, ser vi flere gange, at regionerne omgør det, siger hun.

- Vi ser også, at patienter har forskellige sygehusoplevelser. Regionerne indgår for eksempel aftaler med naboregioner og betaler overpris for at få patienter behandlet i en anden region, så patienterne skal køre dertil.

DF arbejder selv på et udspil til, hvad der skal erstatte regionerne.

- Vi håber, vi kommer med det inden så længe. Det centrale bliver, at ministeren skal gøres hovedansvarlig for sundhedsområdet, og at behandlingen er ensartet, uanset hvor du bor i landet.

Ingen af oppositionspartierne ønsker at nedlægge regionerne.