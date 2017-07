DF kræver langt flere nye politibetjente i lokalområder

- Der skal optages minimum 900 elever næste år, siger retsordfører Peter Kofod Poulsen til avisen.

Normaloptaget på politiskolen er 400 elever årligt, men i 2016 var tallet 600. Og i 2017 forventer Rigspolitiet, at der vil blive optaget 744 nye politielever.

Et endnu højere optag skal sikre, at "politistyrken ikke falder endnu mere fra hinanden" på grund af blandt andet overarbejdspukler og ekstra bevogtningsopgaver.

Samtidig vil Dansk Folkeparti tilbage til tiden med landbetjente og lokale politistationer.

- Vi vil have et stærkere politi, der er mere lokalt funderet, så man føler, at politiet er tæt på, siger Peter Kofod Poulsen til Jyllands-Posten.

Både De Konservative og Socialdemokratiet støtter DF's forslag om flere betjente. Men ingen af dem vil lægge sig fast på et antal.

- For at finde ud af, præcist hvor højt optaget skal være, må vi se en evaluering af det allerede nu øgede optag.

- Desuden skal vi have et overblik over, hvor mange ressourcer de nye politikadetter kommer til at frigive, siger Mette Abildgaard, politisk ordfører for De Konservative, til avisen.

Partiet støtter dog ikke igen at skulle indføre landbetjente og lokale politistationer.

DF's forslag får også opbakning hos Claus Oxfeldt, formand i Politiforbundet. Men formanden mener, at optaget skal være endnu højere.

- For mig at se skal vi op i nærheden af 1200 nye politielever hvert år. Flere end 500 politibetjente forlod politiet sidste år, så det hjælper ikke meget at hæve optaget til 900, siger han til Jyllands-Posten.