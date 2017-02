Send til din ven. X Artiklen: DF kræver fængselsstraf på op til seks år for hævnporno Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF kræver fængselsstraf på op til seks år for hævnporno

Regeringen vil hæve strafferammen for hævnporno fra seks måneder til to år. For lidt, mener støtteparti.

Danmark - 03. februar 2017 kl. 15:32 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen vil hæve strafferammen for såkaldt hævnporno fra seks måneder til to år. Det er for lidt, mener Socialdemokratiet, som kræver op til tre års fængsel. Men det er også for lidt, lyder det fra Dansk Folkeparti. Straffen bør være op til seks år, mener ligestillingsordfører Karina Adsbøl (DF).

- I de værste sager om hævnporno står der jo bagmænd bag og tjener penge på de her billeder. - I sager som disse mener vi i Dansk Folkeparti, at strafferammen skal være op til seks år. Det er vigtigt, at vi fra politisk side signalerer, at der er tale om en meget krænkende adfærd, siger Adsbøl i en skriftlig kommentar. Straffen skal i hvert fald være højere end det, regeringen og Socialdemokratiet spiller ud med, mener DF. - Vi håber, at vi kan få de øvrige partier med på, at de skyldige skal have en mærkbar straf, siger Adsbøl. Flere medier har i løbet af det seneste år skrevet om unge, der har fået delt intime og krænkende billeder af sig selv på nettet mod deres vilje. Det har fået betegnelsen hævnporno. Det er, når en person får delt eller offentliggjort et nøgenbillede eller nøgenvideo uden vedkommendes accept. Derfor har regeringen fredag lanceret en hævnporno-pakke, der indeholder en lang række initiativer, som skal dæmme op for krænkelserne.

