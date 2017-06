DF kræver dyrepoliti: Det er ikke rustne cykler vi taler om

På et samråd i Folketingets Retsudvalg tirsdag beder hun justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om at tage langt hårdere fat om problemet med dyremishandling i Danmark.

- Der er rigtig mange sager om dyremishandling i Danmark. Og sagerne bliver større og større, siger Karina Due og tilføjer:

- Der er penge i at lave hvalpe. Der er penge i at handle med heste. Og desværre så er det ikke alle, der lever op til det, man kan forvente af dem.

Dansk Folkeparti foreslår, at der oprettes et særligt dyrepoliti til at tage sig af sagerne. Det skal sikre hurtig sagsbehandling og hyppigere retsforfølgelse.

- Det største problem er, hvor ansvaret ligger. Vi hører gang på gang, at folk bliver bedt om at henvende sig til Dyrenes Beskyttelse, Dyreværnet eller til Dyrenes vagtcentral, når de henvender sig til politiet, siger Karina Due.

Politiet er ganske enkelt alt for tilbageholdende med at gå ind i sagerne for at få dømt folk, der mishandler dyr, mener Dansk Folkeparti.

Karina Due fremhæver en konkret sag om en hesteejer, som ifølge Karina Due havde 16 heste, hvoraf de otte blev fjernet og to blev aflivet.

Resten af hestene blev ikke fjernet, fordi de ifølge politiet ikke var i akut livsfare, og det er for dårligt, mener DF'eren.

- Manden går med til frivilligt at afhænde dyrene, så politiet vælger ikke at retsforfølge manden. Han får ikke frakendt retten til at have dyr. Dermed kan han begynde forfra med nye heste, siger Karina Due.