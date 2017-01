DF kræver asylsager gennemgået mange år tilbage

Det er meldingen fra Martin Henriksen, udlændinge- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti, efter at 400 af 1200 somaliere alligevel ikke får gennemgået deres opholdstilladelse med henblik på at få den inddraget.

Danmark kan ikke vente på, at der kommer fred i Somalia, Syrien eller Irak, før vi begynder at sende folk hjem. For så kommer de aldrig hjem.

- Vi bør gennemgå alle asylsager og alle opholdstilladelser, der er givet de seneste 10 år.

- Når det er på plads, kunne vi gå længere tid tilbage. Man kan ikke blive ved med at være forfulgt. Man kan ikke blive ved med at have en opholdstilladelse i Danmark, siger Martin Henriksen.

Forholdene i Somalia er forbedret, og planen var derfor, at Udlændingestyrelsen ville gennemgå 1200 asylsager med henblik på at vurdere, om opholdstilladelsen for somalierne skulle inddrages.

Men den plan er nu delvist skrottet, viser et folketingssvar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til udlændingeordfører for Enhedslisten Johanne Schmidt-Nielsen.

- Forholdene behøver ikke ændre sig markant. Hvis der er en del af et land, hvor der er nogenlunde roligt, må man prøve at sende folk tilbage til det sted.

For de 400 berørte somaliere beror vurderingen på, at de pågældende ikke har fået opholdstilladelse på baggrund af de generelle forhold i Somalia.

Men det er ligegyldigt, mener Martin Henriksen.

- Efter al den hårde retorik fra ministerens side er det hele ved at falde på gulvet.

- 1200 var til at begynde med ikke et særligt stort tal, og når det nu falder med 400, begynder det at blive en tynd omgang.

- Der er behov for, at vi går flere tusinde flygtninge og deres familiers opholdsgrundlag igennem med henblik på at se, om vi ikke kan sende dem ud af Danmark. Vi skal have antallet op, ikke ned, siger Martin Henriksen.

Danmark er for bløde til at tvangshjemsende folk, mener DF'eren.

- Uanset hvordan de har fået opholdstilladelse i Danmark, skal de sendes hjem.

- Det er DF's opfattelse, at hvis du har fået asylstatus eller hvis du er familiesammenført med en, der har fået asylstatus, så er man her midlertidigt, og så skal man sendes hjem igen. Også med tvang.

- Det ser måske ikke kønt ud, men det er den vej, vi skal. Det her er meget tyndt af regeringen, siger han.

Martin Henriksen minder regeringen om, at der i Finansloven er aftalt en styrket indsats i forhold til hjemsendelser af folk, der ikke har opholdstilladelse.