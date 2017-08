DF knytter tættere nordiske bånd til Sverigedemokraterna

- Det her er helt klart en stor sejr for den socialkonservative bevægelse i Norden, siger gruppeformand for Sverigedemokraterna i Nordisk Råd, Aron Emilsson, ifølge Jyllands-Posten i en pressemeddelelse.

De tre partier fra de tre nordiske lande er samlet til deres første gruppemøde. Det bliver afholdt i Sønderborg og har grænsekontrol på dagsordenen.

De har blandt andet besøgt grænseovergangen ved Kruså, fortæller folketingsmedlem og medlem af Nordisk Råd og Nordisk Frihed Mikkel Dencker (DF) til Jyllands-Posten.

Mens DF længe har haft tætte bånd til Sverigedemokraterna, har De Sande Finner hidtil nægtet at samarbejde med det svenske parti.

Men det har ændret sig, siden tidligere formand Timo Soini i juni brød med partiet, tog en gruppe partifæller med sig og overlod styringen til Jussi Halla-aho.

Han lægger op til en langt strammere kurs over for EU og indvandring - og vil altså gerne samarbejde med Sverigedemokraterna i Nordisk Frihed.

På spørgsmålet om, hvorfor DF samarbejder med Sverigedemokraterna og holder fast ved det nu mere EU- og indvandrerkritiske De Sande Finner, svarer Mikkel Dencker, at DF ikke er bange for at havne i den forkerte boks.

- Det er snarere Sverigedemokraterna, som har været placeret i den forkerte boks. Vi anerkender Sverigedemokraterna som et ordentligt parti, siger han til Jyllands-Posten.

Nordisk Frihed skriver om sig selv på sin hjemmeside, at gruppen "støtter de nordiske landes uafhængighed og suverænitet og befolkningernes ret til at bestemme i deres eget land".