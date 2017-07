DF klar til at sende flere penge efter uddannelser i provinsen

Det fastslår Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, efter at borgmestre over for Jyllands-Posten udtrykker ønske om at flytte uddannelser ud fra de store byer.

- De peger på en problemstilling, der er reel nok, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Det er dog ikke landspolitikerne, der bestemmer, hvor uddannelsesstederne vælger at placere sig, understreger han.

- Men centralt i vores bevillingssystem kan vi understøtte, at vi anerkender, at det koster lidt ekstra at have decentrale uddannelsessteder. Derfor skal der være et tilskud til det, siger DF-ordføreren.

Det er især erhvervsuddannelser og professionshøjskoler, DF mener bør ligge decentralt i landet. For universitetsuddannelser er det nemlig afgørende, at der er et forskningsmiljø, understreger Jens Henrik Thulesen Dahl.