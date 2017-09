DF kalder det tåbeligt at slå DSB og Banedanmark sammen

Men ifølge Socialdemokratiet bør DSB og Banedanmark slås sammen til et nyt statsligt selskab, som skal stå for al togdriften i Danmark - altså både tog og skinner.

DSB står for togdriften, Banedanmark for skinnerne.

Men det er en skidt idé. Det mener Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen.

- Det er i bund og grund et tåbeligt forslag. Og det vidner om, at vedkommende ikke har indsigt i transportpolitik.

- Det løser hverken problemerne i DSB eller Banedanmark, at man slår de to store kolosser sammen, siger Kim Christiansen med direkte adresse til Henrik Sass Larsen.

Det er nemlig Socialdemokratiets gruppeformand, som til Jyllands-Posten har udtalt sig om at slå DSB og Banedanmark sammen.

I dag har private aktører såsom Arriva vundet udbud om enkelte strækninger. Når de kontrakter udløber, skal de ikke sendes i udbud på ny, siger Henrik Sass Larsen.

Hele omlægningen skal bunde i en bred politisk aftale, som skal løbe 15 år frem.

- Det er vores skyld som ansvarlige politikere, at vi har troet på, at udbud og privatisering var en vej til at opnå et bedre og mere effektivt system.

- Der er vi nødt til at sige entydigt: Det duer ikke på det her område, siger Sass Larsen til avisen.

Sass Larsen advarer om, at togtrafikken risikerer at "havne i samme suppedas" som PostNord, hvis det nuværende "naturligt offentlige monopol" udfordres yderligere

DF er enig i, at der skal ryddes op i Banedanmark. Men på anden vis.

- Man kunne reducere medarbejderstaben betragteligt og føre Banedanmark ind under Vejdirektoratet. Det kunne blive til en vej- og banestyrelse.

- Der sidder over 2000 mand i Banedanmark, og de sidder der kun for at sætte andre i gang. De har underleverandører på stort set alt, hvad de laver, siger Kim Christiansen.

Mens DF er kritisk, så er der ros til Sass Larsen fra Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

- Jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg før har været så enig med Henrik Sass Larsen.

- Efter årtiers privatiseringer er det et vanvittigt vigtigt vendepunkt for vores fælles togdrift og infrastruktur, hvis det her holder vand.

- Han kan regne med Enhedslistens stemmer - både nu og efter et valg, siger Skipper i en skriftlig kommentar.