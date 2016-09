Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til partiets årsmøde. Det var til årsmødet, at medlem af partiet Cheanne Nielsen i en tale blandt andet sagde, "at udlændinge sviner, voldtager og dræber".

DF-hovedbestyrelse bakker op om omstridt udlændingetale

Dansk Folkepartis hovedbestyrelse tager det "koldt og roligt", at partifælle er blevet politianmeldt.

Dansk Folkepartis Cheanne Nielsen er blevet politianmeldt for racisme, efter at hun i en tale på partiets årsmøde i weekenden blandt andet sagde, at udlændinge "sviner, voldtager og dræber".

Politianmeldelsen er blevet indgivet af Mille Stockner fra Høje Taastrup, som er tidligere medlem af Enhedslisten. Hun har været opstillet til kommunalvalg for samme parti, men hun meldte sig ud for et halvt år siden.

Dansk Folkepartis bestyrelse tager anmeldelsen med ophøjet ro.

- Det tager vi koldt og roligt. Vi er overbeviste om, at hun ikke bliver dømt. Og under alle omstændigheder er sagen afsluttet for os, siger Steen Thomsen.

Han er overbevist om, at alle tilhørerne til talen ved weekendens årsmøde sagtens forstod, at Cheanne Nielsen kun talte om nogle og ikke alle udlændinge.

- Det er afgørende for os, hvad Cheanne Nielsen sagde, og hvad hun mener. Hun har aldrig sagt, at alle udlændinge begår kriminalitet. Det har hun heller aldrig ment, siger han.

- Hun er også selv venner med forskellige udlændinge. Og hun er dybt ulykkelig over, at udtalelsen har skabt så meget virak, som den har. Det har på ingen måde været hendes hensigt.

Spørgsmål: I Dansk Folkeparti er man meget kendt for at rette sine partifæller ind, hvis de går over stregen. Har Cheanne Nielsen fået en reprimande?

- Da hun sagde det, kunne jeg godt høre, at det ikke var den bedste måde at formulere sig på. Derfor var det vigtigt for mig at få snakket med hende bagefter, siger Steen Thomsen.

- Det har jeg gjort, men det var også tydeligt for mig, at hun på ingen måde har talt om samtlige udlændinge.