DF har lokale kandidater i alle kommuner for første gang

For ved det kommende valg 21. november stiller partiet med lokale kandidater i hver og en af landets 98 kommuner.

Når danskerne går i stemmeboksen og skal sætte kryds til kommunalvalget i november, kan de for første gang stemme på en lokal kandidat fra Dansk Folkeparti, uanset hvor i landet de bor.

- Det er lidt af en milepæl. Der findes ikke en afkrog i dette land, hvor man ikke kan stemme på en DF'er til kommunalvalget, lyder det fra partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, fra talerstolen ved Dansk Folkepartis årsmøde.

I denne weekend møder partitoppen sit politiske bagland i Messecenter Herning til årsmødet. Her diskuterer ledelsen den politiske linje med medlemmer, lokalformænd og regional- og kommunalpolitikere.

Og Thulesen Dahl havde et klart råd til de fremmødte, som flere gange klappede begejstrede i kor under formandens tale lørdag ved den 22. udgave af Dansk Folkepartis årsmøde.

- Placer jer der, hvor I kan få mest mulig DF-politik igennem, størst mulig indflydelse.

- Det er jo det, der er hele formålet med, at vi stiller op. Politiken er vigtigere end de fine titler, lød det.

Opfordringen til at skabe alliancer på kryds og tværs uden at lægge vægt på den partipolitiske farve er ikke nye toner fra formanden. Det handler om at åbne døre, lød det.

- På Christiansborg har vi fået placeret Dansk Folkeparti i en position, hvor vi kan samarbejde til flere sider. Det giver den bedste mulighed for at få vores politik ført ud i livet. Det kan man også have i baghovedet lokalt.

- Måske får man mest ud af det ved at samarbejde med Venstre? Måske ved at samarbejde med Socialdemokratiet. Måske nogle steder noget helt tredje?

Thulesen Dahl håber på, at Dansk Folkepartis kandidater kan sætte sig i de politiske stole over hele landet dagen efter kommunal- og regionrådsvalget.

- Det vil jeg utrolig gerne se, at vi har. Jeg kan heller ikke se, at der skulle være nogen grund til, at vi ikke har, siger han.