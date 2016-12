Peter Skaarup (DF) mener, at en pris på bandekrigen er så vigtig at få, at han nu gør svaret til et "centralt krav" under de nært forestående forhandlinger med regeringen om initiativer, der skal skærpe indsatsen mod rocker- og bandekriminaliteten.

DF gør pris på bandekrig til et centralt krav

Partiets gruppeformand, Peter Skaarup, mener, at svaret er så vigtigt, at han nu gør det til et "centralt krav" under de nært forestående forhandlinger med regeringen om initiativer, der skal skærpe indsatsen mod rocker- og bandekriminaliteten.

Konkret kræver regeringens støtteparti, at der "så hurtigt som overhovedet muligt" bliver lavet en beregning over de samlede omkostninger, som er forbundet med bandekonflikten. Herunder udgifterne til fængsler, politiressourcer, domstole og sociale ydelser.

Samtidig kræver Dansk Folkeparti, at der laves systematiske opgørelser over kriminelle helt ned på etnicitet og oprindelsesland - også selv om de har fået dansk statsborgerskab.

Og så vil partiet have henstillet til politiet, at det "dropper enhver politisk korrekthed" og som klart udgangspunkt altid oplyser etniciteten, når de frigiver informationer om eftersøgte.

Initiativer, der skal gælde generelt, men som ikke mindst også skyldes bande- og rockerkonflikten.

- Det er en kendt sag, at en pænt stor del af banderne er indvandrerbander. Derfor er det rimeligt, at man får at vide, hvad det er for en oprindelse, de har, siger Peter Skaarup til Berlingske.

- Vi oplever en tilbageholdenhed i dag. Man er bange for konsekvenserne af at oplyse det og bange for at provokere nogen. Men det hensyn mener jeg ikke, danske myndigheder skal tage, siger han videre.