Dansk Folkeparti deler ikke Socialdemokratiets ønske om at hente højtkvalificerede sydeuropæere til Danmark. Arkivfoto.

DF giver S-forslag om sydeuropæiske jobcentre kold skulder

Med syv forslag vil Socialdemokratiet sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for. Hovedparten af de syv forslag handler om flere og bedre muligheder for efter- og videreuddannelse.

Sådan lyder dommen fra Dansk Folkeparti over det vækstudspil, Socialdemokratiet har lagt frem tirsdag.

Men Socialdemokratiet foreslår også, at Danmark opretter midlertidige jobcentre i sydeuropæiske lande med mange højtuddannede ledige.

Partiet mener, at Danmark bør håndplukke de bedste til de brancher, hvor der mangler arbejdskraft.

Det er den del af forslaget, DF kalder "mærkelig".

- Det er noget mærkeligt noget at oprette jobcentre for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft, siger partiets beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted.

- I efteråret var de med til at stramme reglerne, så der skulle være en højere beløbsgrænse, for at arbejdsgiverne kunne hente arbejdskraft hertil.

- Arbejdsgiverne skulle satse på mange af de højtuddannede, vi har til at gå herhjemme, som ikke har arbejde.

De øvrige dele af Socialdemokratiets vækstudspil, der handler om uddannelse, er allerede i høj grad muligt, mener Bøgsted.

- Meget af det, der ligger i Socialdemokratiets udspil, er et spørgsmål om, at man skal bruge de muligheder, man har i dag, siger han.

- Man behøver ikke at lave noget nyt for at sætte gang i det.

Han påpeger, at mange af de forbedringer af voksen- og efteruddannelse, som S foreslår, er allerede en del af trepartsdrøftelserne.