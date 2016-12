De danske regler for partistøtte får endnu engang kritik fra Europarådet for ikke at sikre nok åbenhed og gennemsigtighed. Arkivfoto af Folketinget.

DF forventer invitation til forhandlinger om partistøtte

Efter kritik af danske partistøtteregler opfordrer DF regeringen til at indkalde til forhandlinger.

Igen i år konkluderer rådets antikorruptionsorgan, at reglerne er "utilfredsstillende", og at Danmark ikke har fulgt en eneste af anbefalingerne fra sidste års rapport.

Det er efterhånden blevet en slags juletradition, at Europarådet kritiserer de danske regler for partistøtte for manglende åbenhed.

Det bør få regeringen til at indkalde til forhandlinger for at få gransket reglerne, lyder opfordringen fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup:

- Der er ingen tvivl om, at der er brug for åbenhed - uanset om det er Europarådet eller Transparency International, der påpeger det. Derfor er det oplagt at forhandle sig frem til mere gennemsigtighed.

Hos Transparency Internationals danske gren påpeger bestyrelsesformand Knut Gotfredsen, at Europarådet to år i træk nu "har talt med meget store bogstaver".

I Danmark er der et af de måske mest ufuldstændige billeder af, hvad partierne og politikerne egentlig modtager af donationer, påpeger han.

- Der følger indflydelse med penge. Det kan godt være, du ikke kan købe en bestemt holdning, men pengene bliver brugt til valgkampagner og vil i et eller andet omfang påvirke nogle stemmer, siger Knut Gotfredsen.

Europarådet har anbefalet Danmark at indføre krav om forbud mod anonyme donationer samt krav om, at det præcise beløb skal opgøres. Det tilslutter Peter Skaarup sig.

- Det er rimeligt, at der er en bagatelgrænse, så hr. og fru Danmark kan give et bidrag, uden at det skal fremgå.

- Men større bidrag skal fremgå med beløbets størrelse, så borgerne kan se, hvor store beløb virksomheder og organisationer donerer til partierne.

Sponsorer skal ikke opgive deres navn, hvis de giver under 20.000 kroner i støtte. Giver de mere end 20.000 kroner, skal partiet kun oplyse sponsorens navn, men ikke beløbets størrelse.

- Det er absolut relevant, om en organisation har givet 21.000 kroner, en million kroner eller måske ti millioner kroner, siger Peter Skaarup.

Han ønsker samtidig at sætte ind over for den indirekte partistøtte.

- Der synes at være nogle mere skjulte bidrag, hvor partierne modtager naturalier.

- For eksempel kan fagbevægelsen erhverve sig ret til at bruge reklamesøjler rundt omkring i landet, og det er en kæmpe fordel for et parti som Socialdemokratiet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA), der er gået på juleferie.